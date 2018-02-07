سمو ولي العهد يتبادل التهاني مع سمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان آل خليفة بمناسبة ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين المنامة في 6 فبراير / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان آل خليفة، بمناسبة الذكرى الخمسين (اليوبيل الذهبي) لتأسيس قوة دفاع البحرين، هذا نصها:



صاحب السمو الملكي الأخ العزيز الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



يسرني ويشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد قوة دفاع مملكة البحرين وذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين الخمسون ، سائلاً المولى العلي القدير أن ينعم على سموكم الكريم بطول العمر والصحة والعافية وأن يديم نعمة الأمن والأمان لمملكتنا العزيزة حفظها الله من كل شر وفتنة وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية علينا جميعاً وعلى شعب البحرين الوفي من كل عام بمزيد من التقدم والازدهار .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

ودمتم بحفظ الله سالمين

أخوكم / حمد بن محمد بن سلمان آل خليفة.



وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية إلى سمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان آل خليفة، هذا نصها:



سمو الأخ العزيز الشيخ حمد بن محمد آل خليفــة حفظه الله



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



تلقيت ببالغ الشكر والتقديـــر برقيتكم الكريمة المهنئة لنا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين ( اليوبيل الذهبي ) الذي يصادف الخامس من فبراير على تأسيس قوة دفاع البحرين، وإنه ليسعدني أن أبادلكم التهاني والتبريكات شاكراً لكم نبل مشاعركم الصادقة سائلاً الله العلي القدير أن يعيـــد علينا هذه المناسبة العزيزة ووطننا ينعم بمزيد من التطور والرخــاء في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه .

ودمتم سالمين موفقين



اخوكم

ســلمان بـن حمـد آل خليفـة

ولي العهد نائب القائد الأعلى

النائب الاول لمجلس الوزراء





ع إ ح/م.ح.



بنا 1445 جمت 06/02/2018





عدد القراءات : 138 اخر تحديث : 2018/02/06 - 01 : 06 PM