سمو رئيس الوزراء يزور جناح "بابكو" في معرض الخليج للصناعة 2018 المنامة في 06 فبراير / بنا / تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، بزيارة جناح شركة "بابكو" ضمن فعاليات معرض الخليج للصناعة 2018 والذي يقام برعاية كريمة من لدن سموه خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير 2018 بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وكان في استقبال سموه لدى الوصول معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، وزير النفط رئيس مجلس إدارة "بابكو" وعدد من كبار المسئولين بقطاع النفط والغاز.

وحضر الفعالية عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة.

وتأتي مشاركة "بابكو" في وقائع المعرض في إطار التزامها بتعزيز حضورها الإقليمي والدولي في شتى المحافل العالمية من أجل تعزيز صورتها ومكانتها المرموقة بين كبريات المؤسسات الصناعية، وفي إطار دعمها المتواصل كشريك استراتيجي لتلك الفعالية التي تعد واحدة من أهم فعاليات الصناعة في المنطقة.

وقد تم إهداء سموه كاميرا تصوير من كاميرات "بابكو" الكلاسيكية ذات القيمة التاريخية بما يعبر عن تقدير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة لدور صاحب السمو التاريخي في دعم مسيرة شركة "بابكو" خلال مراحلها المختلفة.

تجدر الإشارة الى أن "بابكو" جددت مؤخراً رعايتها الاستراتيجية لمعرض الخليج للصناعة في نسخته لعام 2018 لتواصل بذلك مساعيها المبذولة في سبيل إبراز أهمية قطاعي الطاقة وحماية البيئة.

ويمثل معرض الخليج للصناعة فرصة طيبة لتبادل الخبرات وعلاقات التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين، وفتح آفاق أوسع لتنمية الصادرات والاتفاق على مشروعات مشتركة، بما يصب في مصلحة نماء الاقتصاد الوطني.

ويسهم المعرض في استقطاب كبريات الشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في التقنيات الصناعية المتطورة، والذي يعكس مكانة البحرين كوجهة رائدة في صناعة المؤتمرات والمعارض، مع تزايد حجم المشاركة في تلك الفعالية من قبل العديد من الشركات، وهو ما يعكس مدى الثقة التي تنالها مملكة البحرين وما تتمتع به من سمعة طيبة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات على الصعيدين الإقليمي والدولي.



ن.ع/ع ع



بنا 1430 جمت 06/02/2018





عدد القراءات : 167 اخر تحديث : 2018/02/06 - 41 : 05 PM