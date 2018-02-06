(المرور) تطلق مسابقة فن الخطابة المنامة في 6 فبراير / بنا / أكملت الإدارة العامة للمرور، كافة استعداداتها لإطلاق مسابقة فن الخطابة لعام 2018 ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي، والذي يعقد تحت شعار (حياتك أمانة) حيث تهدف المسابقة إلى بيان دور الخطابة في توعية المجتمع وأهمية السلامة على الطريق، وخلق جيل ينبذ السلوكيات الخاطئة، فضلا عن اكتساب الشباب المهارات الخطابية.

وأكد مدير إدارة الثقافة المرورية ، أهمية طرح المسابقة في نسختها الثالثة على مستوى البحرين لتأكيد رؤية الإدارة في طرق أكثر سلامة ومستخدمين للطريق أكثر وعيا، مثمنا دور المحكمين والمنظمين للمسابقة أعضاء نادي التوستماسترز.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور ، رصدت جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة بالمسابقة ، مجموعها ألف دينار ، بما يهدف إلى تهيئة أجواء تنافسية في المسابقة.

ومن شروط المشاركة بالمسابقة ، أن يكون موضوع الخطاب يهدف إلى تعزيز روح الثقافة المرورية في مملكة البحرين، وأن يكون نص الخطاب أصيلا غير مقتبس ويقدم في فترة ما بين 5 إلى7 دقائق، وأن يكون المشارك تجاوز 18 سنة، وسيكون هنالك لجنة تحكيم من ذوي الخبرة والمشهود لهم بالكفاءة.



ل.ب/ع ع



بنا 1326 جمت 06/02/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/02/06 - 46 : 04 PM