الوزير ميرزا يرعى المؤتمر الدولي للمباني المستدامة والطاقات المتجددة في 11 فبراير الجاري المنامة في 6 فبراير / بنا / يرعى الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء المؤتمر الدولي للمباني المستدامة والطاقة المتجددة والذي تنظمه جامعة المملكة بالتعاون مع الشبكة الدولية للطاقة المتجددة WREN بالمملكة المتحدة للعام الثاني على التوالي تحت شعار "المدن الخضراء" في 11 و 12 فبراير الجاري.

ويحاضر في المؤتمر متحدثون محترفون من مملكة البحرين وعدة دول مثل المملكة العربية السعودية، السودان، بريطانيا، إيطاليا، رومانيا وماليزيا، كما يشارك فيه نخبة من الأكاديميين والمتخصصين والمهتمين لعرض تجاربهم الناجحة وتبادل الخبرات العلمية والميدانية في هذا المجال وبمشاركة مجموعات من شركات صناعية وهيئات حكومية في البحرين.

ويركز المؤتمر على عرض الأبحاث والدراسات المستمرة في الجامعات ومراكز الأبحاث في العالم لتطوير نظم البناء المتوافق مع المتطلبات البيئية الحديثة.

وأكد الوزير ميرزا أهمية إقامة مثل هذا المؤتمر الذي يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية لمملكة البحرين فيما يخص التنمية المستدامة في الطاقة وتحسين كفاءتها، مشيداً بجهود جامعة المملكة والشبكة الدولية البريطانية للطاقة المتجددة في تنظيم مثل هذا المؤتمر العلمي المتخصص للعام الثاني على التوالي على أرض البحرين.



ن.ف/ع ع



بنا 1320 جمت 06/02/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/02/06 - 41 : 04 PM