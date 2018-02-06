رئيس الجمارك يؤكد خلال لقائه السفير الياباني تعزيز التعاون وتبادل الخبرات المشتركة المنامة في 06 فبراير / بنا / استقبل معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك، سعادة السيد كيوشي أساكو سفير اليابان لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده.

ورحب رئيس الجمارك بالسفير الياباني، مشيدا بدوره في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بشكل عام والتعاون الجمركي بشكل خاص، منوها إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات المشتركة، مشيداً بالبرامج التدريبية وخبرات الأمن الجمركي المتاحة لدى اليابان، مشدداً على أهمية التجربة اليابانية في مجال التدريب والتقنيات الحديثة المستخدمة في عملية التفتيش عبر المنافذ الجمركية.

وتم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الجمركي.

من جهته، أعرب سفير اليابان عن ترحيبه بالتعاون مع جمارك مملكة البحرين للوصول إلى أفضل الممارسات الجمركية، في إطار العمل على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب بين البلدين في المجال الجمركي والأمني.



ن.ف/ع ع



بنا 1318 جمت 06/02/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/02/06 - 40 : 04 PM