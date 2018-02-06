سمو رئيس الوزراء يفتتح معرض الخليج للصناعة المنامة في 06 فبراير / بنا / لدى تفضل سموه بافتتاح معرض الخليج للصناعة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن منتجاتنا الصناعية الوطنية والخليجية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، وأن تسويقها وترويجها أصبح ضرورة لذلك نحرص على رعاية المعارض المتخصصة ودعمها، مشيدا سموه بدورها في الترويج والتعريف بالمستوى المتقدم للمنتج الصناعي البحريني والخليجي وتعزيز ثقة المستهلك فيه، وللشركات الصناعية من الحكومة كامل الدعم والمساندة لدورها كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، قد تفضل بافتتاح فعاليات معرض الخليج للصناعة في دورته الحادية عشرة، والذي نظمته شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة نخبة من العارضين المحليين والدوليين.

وقد قام سموه بجولة في أقسام المعرض اطلع خلالها على ما يضمه من تكنولوجيات صناعية متطورة في قطاعات الألمنيوم، والطاقة الشمسية، وحماية البيئة، والمعادن الصناعية، والخدمات اللوجستية، والمرافق الصناعية والأمن والسلامة والتدريب الصناعي.

وأعرب سموه عن اعجابه بما يشتمل عليه المعرض من تكنولوجيا صناعية من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد مدى الاقبال المتزايد على المعرض والثقة والمكانة الكبيرة التي بات يحتلها من قبل العارضين والمشاركين.

وخلال الجولة أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على تكامل القطاعات الاقتصادية وتطويعها في خدمة التنمية وضمان ديمومتها، وقال سموه "إن استشراف المستقبل يرجح كفة القطاع الصناعي، ومن هذا المنطلق حرصت الحكومة على دعم وتشجيع إقامة المعارض المتخصصة في الصناعة لأهميتها في استقطاب الشركات الصناعية والاستثمارات في هذا المجال وبناء الشراكات".

وشدد سموه على دعم الحكومة للتوسع في النشاط الصناعي وخاصة الصناعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة من خلال توفير المقومات اللازمة من البنية التحتية وموارد الطاقة وتهيئة الأيدي العاملة البحرينية بالمهارات الفنية وغيرها.

كما شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أن الاقتصاد القوي هو ذلك الاقتصاد الذي يستند على قاعدة مصادر متنوعة وتكون الصناعة في أعلى سلم مصادره، فالأمم المتطورة خُلدت بما صنعت وقدمت للبشرية وهذا يعكس أهمية الصناعة في تعزيز موقع الدول في خارطة الاقتصاد العالمي، لافتا سموه إلى أننا نفخر في مملكة البحرين بما تحقق على صعيد القطاع الصناعي ونعمل على تحقيق المزيد على هذا الصعيد.

ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تضطلع به المعارض والفعاليات المتخصصة في القطاع الصناعي في الترويج للميزات والحوافز والبنية التحتية الصناعية البحرينية المتطورة وتعزيز الاستثمار في هذا الجانب، شاكرا سموه للقائمين على معرض الخليج للصناعة جهودهم في هذا الجانب.

وقد قام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر خلال المعرض بتشغيل شعار "صن" الذي يستمد طاقته من شجرة الطاقة الشمسية.

من جانبه، أعرب جبران عبدالرحمن، المدير التنفيذي لشركة الهلال للمؤتمرات والمعارض المنظمة للمعرض عن خالص تقديره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على دعمه الكريم والمتواصل لمعرض الخليج للصناعة ولتفضله بافتتاح المعرض.

وأشار جبران إلى أن شركات التصنيع تستهدف ترويج شعار "صنع في البحرين" وتسليط الضوء على الإمكانيات التي تزخر بها البلاد، فضلا عن التعريف بالمرافق الصناعية عالمية المستوى التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال في المملكة وجذب المستثمرين الدوليين والإقليميين.

وتمثل الشركات العارضة بالمعرض قطاعات الألمنيوم، والطاقة وحماية البيئة، والمعادن الصناعية، والعمليات الصناعية والتصنيع، والموانئ والخدمات البحرية، والمرافق الصناعية والخدمات اللوجستية، فضلا عن التدريب الصناعي، والأمن والسلامة في القطاع الصناعي.



ن.ف/ع ع



بنا 1230 جمت 06/02/2018













عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/02/06 - 12 : 04 PM