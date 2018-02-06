معهد الإدارة العامة يطلق برنامج خدمة العملاء بالتعاون مع هيئة المعلومات المنامة في 6 فبراير / بنا / قال مدير عام معهد الإدارة العامة "بيبا" الدكتور رائد محمد بن شمس ان برنامج خدمة العملاء يعتبر من البرامج النوعية في إطار المساعي التي يبذلها المعهد لخلق كوادر وطنية قادرة على تلبية احتياجات العملاء، مؤكداً أهمية تطوير موظفي القطاع الحكومي لضمان رفع جودة الخدمات الحكومية بما يواكب التطلعات، والعمل على تحقيق مؤشرات عالية من الرضا عن هذه الخدمات، وذلك من خلال إعداد صف أول من مقدمي الخدمات الحكومية قادر على تلبية احتياجات المواطنين بكل كفاءة وتميز.

وأشار مدير عام معهد الإدارة العامة خلال انطلاق الدفعة الأولى من البرنامج، الى أن برنامج خدمة العملاء يأتي بالشراكة مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ويهدف الى تعزيز ثقة المواطنين والأفراد بالخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، بالصورة التي تجعل هذه الخدمات في منزلة لا تقل عن جودة الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، مضيفاً أن معهد الإدارة العامة يسعى من خلال هذا البرنامج إلى جعل الخدمات الحكومية تحتل موقع الصدارة في جودتها وتميّزها أمام كافة المتعاملين من المواطنين والأفراد.

ويعمل برنامج خدمة العملاء على تعزيز القدرة المهنية للمشاركين من خلال تزويدهم بالمهارات المتخصصة في مجال خدمة العملاء وآليات التعامل معهم، عبر فهم شخصياتهم وتلبية تطلعاتهم بما يتوافق مع الأنظمة والضوابط المؤسسية، ويتألف من عدد من الوحدات التدريبية التي تغطي جوانب التميّز في الخدمات الحكومية، وتحقيق الأداء والتألق في تقديم الخدمات، وتعزيز الرعاية والاهتمام بالمواطنين والعملاء.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1222 جمت 06/02/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/02/06 - 51 : 03 PM