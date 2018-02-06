المدرسة الجديدة للبنات في منطقة المالكية تستقبل طالباتها مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني المنامة في 06 فبراير / بنا /استقبلت المدرسة الجديدة للبنات التي تم تشييدها في منطقة المالكية أولى دفعاتها من الطالبات اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2017 /2018م، حيث تعتبر من المدارس الحكومية النموذجية الجديدة التي تم تشغيلها هذا العام الدراسي، بتكلفة تصل إلى أكثر من 4 ملايين دينار بحريني.

وبهذه المناسبة، قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بزيارة إلى المدرسة، حيث اطمأن على سير العمل فيها بالصورة المطلوبة، مشيرا إلى أنها تندرج ضمن المدارس الجديدة التي تضمنها برنامج عمل الحكومة، والمصممة وفق أحدث المعايير التربوية العالمية، وبمواصفات عصرية صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، لتلبي متطلبات مشروعات الوزارة التطويرية، وتسهم في توفير المزيد من الخدمات التعليمية النوعية في جميع المحافظات، مشيدا بدعم القيادة يحفظها الله ويرعاها للمسيرة التعليمية المباركة.

وتضم المدرسة التي تعد من المدارس الصديقة للبيئة عددا من المرافق لأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، إلى جانب 36 فصلا دراسيا بطاقة استيعابية تصل إلى 1260 طالبة، مع توفير أحدث تقنيات التعلم الإلكتروني في الصفوف والمختبرات العلمية المتطورة، وخدمة الإنترنت (واي فاي)، ومصاعد كهربائية، ونظام تكييف مركزي، وصالات متعددة الأغراض، وملاعب رياضية واسعة، مع مراعاة كافة متطلبات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.



ن.ف/ع ع



بنا 1216 جمت 06/02/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/02/06 - 50 : 03 PM