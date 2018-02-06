القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل رئيس تحرير جريدة الأيام المنامة في 6 فبراير / بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم، الأستاذ عيسى الشايجي رئيس تحرير جريدة الأيام.

وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين برئيس تحرير جريدة الأيام مثنياً معاليه على الجهود الإعلامية الفاعلة لهذه الجريدة الغراء، مشيداً بالازدهار الذي تشهده دائما الصحافة البحرينية.



ل.ب/ع ع



بنا 1156 جمت 06/02/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/02/06 - 51 : 04 PM