وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية يشارك في إحياء اليوم العالمي لدعم حقوق فلسطينيي 48 المنامة في 05 فبراير/ بنا / شارك سعادة السفير وحيد مبارك سيار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون في حفل إحياء اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل الـ 48 اليوم الذي اقيم في سفارة دولة فلسطين بالمنامة.

وخلال الحفل ألقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون كلمة منوها فيها بدور مملكة البحرين الثابت من القضية الفلسطينية وجهود حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني المشروع في كافة المحافل والمناسبات.



وأشار سعادته في كلمته إلى معاناة فلسطينيي 48 الذين هم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني الشقيق طيلة العقود الماضية، ومعاناتهم من العنصرية الإسرائيلية وسياسات التمييز الممنهج منذ عام 1948، بما في ذلك حرمانهم من حقهم في تقرير المصير والمساواة في وطنهم ومصادرة اراضيهم وفرض القيود الصارمة على حرية حركتهم في الارض الفلسطينية.



كما طالب في كلمته بتسليط الضوء على المعاناة والظلم التي يواجهها الفلسطينيون للرأي العام العالمي على المستويين الإعلامي والسياسي والعمل على دعمهم في مواجهة السياسات العنصرية الإسرائيلية، وفضح هذه الممارسات في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.



وأوضح سعادة السفير إلى إن مشكلة فلسطينيي الــ 48 هي جزء لا يتجزأ من قضية فلسطين داعيا المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لتمكينهم من استعادة حقوقهم في أراضيهم وأوقافهم وممتلكاتهم والتأكيد على حق العودة لمهجريهم، وتعويضهم عن كل الخسائر التي لحقت بهم جراء الممارسات الإسرائيلية المختلفة بما في ذلك ابعادهم قسرا وظلما عن ممتلكاتهم وأراضيهم.



وجدد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون موقف مملكة البحرين الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، والذي يقوم على حل الدولتين وبقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة جميع اللاجئين والمشردين إلى ديارهم، ومواصلة العمل يدا بيد مع الأشقاء الفلسطينيين، حتى تتحقق هذه الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق والتي أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية 2002 ومبادئ القانون الدولي.



كما ألقى سعادة السيد طه محمود عبدالقادر سفير دولة فلسطين لدى المملكة وسعادة النائب عبدالحميد النجار عضو مجلس النواب وسعادة السيد أحمد الحداد عضو مجلس الشورى وممثلو منظمات المجتمع المدني كلمات خلال المناسبة التي حضرها عدد من السفراء والدبلوماسيين والمسؤولين وابناء الجالية الفلسطينية.



ن.ع/س.ي



بنا 1825 جمت 05/02/2018





عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2018/02/05 - 31 : 09 PM