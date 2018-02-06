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جلالة الملك يصل أبو ظبي في زيارة خاصة
2018/02/05 - 26 : 08 PM
أبوظبي في 5 فبراير / بنا / وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته اليوم إلى ابوظبي في زيارة خاصة للإمارات العربية المتحدة .
وكان في استقبال جلالة الملك المفدى لدى وصوله سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.
كما كان في الاستقبال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الامارات المعين لدى مملكة البحرين واللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وسعادة محمد بن حمد صقر المعاودة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعدد من المسؤولين بدولة الإمارات.


ن.ع/س.ي

بنا 1724 جمت 05/02/2018


عدد القراءات : 143         اخر تحديث : 2018/02/05 - 34 : 10 PM
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