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سمو ولي العهد يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية ‎
2018/02/05 - 01 : 08 PM
المنامة في 05 فبراير/ بنا / صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية قرار رقم ( 1 ) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية .

ونص القرار على إعادة تشكيل المجلس برئاسة سموه وعضوية كل من:

- سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة

- سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

- معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة

- سعادة د. حسن عبدالله فخرو نائبا للرئيس

- معالي وزير المالية

- سعادة محافظ المصرف المركزي

- سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية

- سعادة وزير المواصلات والاتصالات

- وزير التجارة والصناعة والسياحة

- رئيس مجلس إدارة صندوق العمل

- الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية

- رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

- السيد فاروق يوسف المؤيد

- السيد سعود عبدالعزيز كانو

- الدكتور سامر ماجد الجشي

- السيد يوسف عبدالله علي رضا

- السيد طارق جليل الصفار

- السيد خالد ابراهيم حميدان

- السيد خالد علي الأمين

- السيدة نجلاء محمد الشيراوي

- السيدة رشا محمد سبكار

- السيدة فاطمة عيسى ابراهيم


ونص القرار على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات وتبدأ من تاريخ صدور القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

ن.ع/س.ي

بنا 1657 جمت 05/02/2018


عدد القراءات : 198         اخر تحديث : 2018/02/05 - 07 : 08 PM
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