سمو ولي العهد يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية ‎ المنامة في 05 فبراير/ بنا / صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية قرار رقم ( 1 ) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية .



ونص القرار على إعادة تشكيل المجلس برئاسة سموه وعضوية كل من:



- سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة



- سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة



- معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة



- سعادة د. حسن عبدالله فخرو نائبا للرئيس



- معالي وزير المالية



- سعادة محافظ المصرف المركزي



- سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية



- سعادة وزير المواصلات والاتصالات



- وزير التجارة والصناعة والسياحة



- رئيس مجلس إدارة صندوق العمل



- الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية



- رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين



- السيد فاروق يوسف المؤيد



- السيد سعود عبدالعزيز كانو



- الدكتور سامر ماجد الجشي



- السيد يوسف عبدالله علي رضا



- السيد طارق جليل الصفار



- السيد خالد ابراهيم حميدان



- السيد خالد علي الأمين



- السيدة نجلاء محمد الشيراوي



- السيدة رشا محمد سبكار



- السيدة فاطمة عيسى ابراهيم





ونص القرار على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات وتبدأ من تاريخ صدور القرار وينشر في الجريدة الرسمية .



ن.ع/س.ي



بنا 1657 جمت 05/02/2018





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