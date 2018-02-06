سمو ولي العهد يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية ‎

|
2018/02/05 - 01 : 08 PM
المنامة في 05 فبراير/ بنا / صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية قرار رقم ( 1 ) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية .
ونص القرار على إعادة تشكيل المجلس برئاسة سموه وعضوية كل من:
- سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة
- سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
- معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة
- سعادة د. حسن عبدالله فخرو نائبا للرئيس
- معالي وزير المالية
- سعادة محافظ المصرف المركزي
- سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية
- سعادة وزير المواصلات والاتصالات
- وزير التجارة والصناعة والسياحة
- رئيس مجلس إدارة صندوق العمل
- الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية
- رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين
- السيد فاروق يوسف المؤيد
- السيد سعود عبدالعزيز كانو
- الدكتور سامر ماجد الجشي
- السيد يوسف عبدالله علي رضا
- السيد طارق جليل الصفار
- السيد خالد ابراهيم حميدان
- السيد خالد علي الأمين
- السيدة نجلاء محمد الشيراوي
- السيدة رشا محمد سبكار
- السيدة فاطمة عيسى ابراهيم
ونص القرار على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات وتبدأ من تاريخ صدور القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
ن.ع/س.ي
بنا 1657 جمت 05/02/2018
عدد القراءات : 198
اخر تحديث : 2018/02/05 - 07 : 08 PM