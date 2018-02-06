سمو ولي العهد يتبادل التهاني مع أمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمناسبة ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين المنامة في 05 فبراير / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من معالي الفريق الركن الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، بمناسبة الذكرى الخمسين (اليوبيل الذهبي) لتأسيس قوة دفاع البحرين، هذا نصها:



صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء حفظه الله،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يشرفني ويسعدني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، داعيا الله عز وجل أن يعيده على البلاد دوما وسموكم تنعمون بثياب الصحة والهناء.

إن هذه المناسبة الوطنية تجعلنا نزيد فخرا واعتزازا لما تحقق لمملكة البحرين من إنجازات متقدمة لهذا الصرح الشامخ الذي لقي الرعاية الكريمة من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله منذ إرساء اللبنات الأولى لإنشاء هذه القوة الفتية حتى صارت الدرع الواقي والحصن المنيع للذود عن حياض الوطن ومكتسباته الوطنية وانجازاته الحضارية.

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أجدد الولاء للقيادة الرشيدة والإخلاص والعمل بكل جهد لتنفيذ توجيهات سيدي صاحب الجلالة السامية في الارتقاء.

ودمتم سموكم سالمين موفقين بعناية الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية إلى معالي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، هذا نصها:

معالي الأخ العزيز الفريق الركن الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة حفظه الله الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

تلقيت ببالغ الشكر والتقدير برقيتكم الكريمة المهنئة لنا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين ( اليوبيل الذهبي ) الذي يصادف الخامس من فبراير على تأسيس قوة دفاع البحرين، وإنه ليسعدني بهذه المناسبة العزيزة أن أبادلكم أخلص التهاني والتبريكات، سائلاً الله تعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة المجيدة ووطنا ينعم بمزيد من التطور والرخاء والأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.

ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين.



ح ب/ع ع



بنا 1643 جمت 05/02/2018





عدد القراءات : 180 اخر تحديث : 2018/02/05 - 46 : 07 PM