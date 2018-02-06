سمو ولي العهد يتبادل التهاني مع رئيس مجلس النواب بمناسبة ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين المنامة في 05 فبراير / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بمناسبة الذكرى الخمسين (اليوبيل الذهبي) لتأسيس قوة دفاع البحرين، هذا نصها:





صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء حفظه الله ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يطيب لي أن أرفع إلى سموكم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، معربين عن اعتزازنا بهذا الصرح الوطني الذي صار اليوم حصنا منيعا حاميا للوطن والمواطنين وأصبح إنجازا باعثا للفخر وتجسيدا حيا للمجد، متمنين لهذا الصرح المزيد من التطور والتقدم، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى على سموكم بالخير والبركات، وعلى مملكتنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سائلين الله أن ينعم على سموكم بموفور الصحة والسعادة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية إلى معالي رئيس مجلس النواب، هذا نصها:

معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا المحتـــرم رئيس مجلس النواب..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

تلقيت ببالغ الشكر والتقديـــر برقيتكم الكريمة المهنئــــة لنــا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين ( اليوبيل الذهبي ) الذي يصادف الخامس من فبراير على تأسيس قوة دفاع البحرين ، وإنه ليسعدني أن أبادلكم التهنئة بهذه المناسبة العزيزة وأن أعرب لكم عن خالص شكرنا لجهودكم في تعزيز ثقافة الديمقراطية في وطننا العزيز سائــلاً الله تعالى أن يعيـد علينــا هذه المناسبة العزيزة ووطننا ينعم بمزيد من التطور والرخاء في ظل القيادة الحكيمـة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.

ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين.



ح ب/ع ع



بنا 1557 جمت 05/02/2018





عدد القراءات : 161 اخر تحديث : 2018/02/05 - 03 : 07 PM