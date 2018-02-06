سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء المنامة في 5 فبراير / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الخمسين (اليوبيل الذهبي) لتأسيس قوة دفاع البحرين، هذا نصها:



صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء..

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته،،،



نتشرف بأن نرفع إلى مقام سموكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الخمسين (اليوبيل الذهبي) على تأسيس قوة دفاع البحرين، معربين لسموكم عن فخرنا بالإنجازات التي تحققت في قوة دفاع البحرين مما ساهم في إعلاء شأنها على المستوى الإقليمي والدولي، حيث أن ذلك لم يتحقق لولا الدعم والرعاية التي تولونها سموكم لهذه القوة، حيث أنها تمثل صرحًا عتيدًا ودرعًا حصينًا يذود عن حمى الوطن ويحمي استقراره ويصون وحدته وإنجازاته، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على سموكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة، وأن يديم على مملكتنا الغالية مزيدًا من الرخاء والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.



وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، هذا نصها:





سمو الأخ العزيز الشيـــــخ علي بن خليفة آل خليفـــــــــــــــة حفظه الله

نائب رئيس مجلس الوزراء



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



?لقد تلقيت ببالغ الشكر والتقديـــر برقيتكم الكريمة المهنئة لنا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين ( اليوبيل الذهبي ) الذي يصادف الخامس من فبراير على تأسيس قوة دفاع البحرين ، و إنه ليسعدني أن أبادلكم التهاني والتبريكات شاكراً ومقدراً لكم صدق مشاعركم النبيلة، داعين الله العلي القدير أن يعيـــد علينا هذه المناسبة العزيزة ووطننا ينعم بمزيد من التطور والرخــاء في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه .



ودمتم سالمين موفقين ،،،





اخوكم

سلمان بـن حمد آل خليفة

ولي العهـد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء





ن.ع/س.ي



بنا 1810 جمت 05/02/2018





عدد القراءات : 158 اخر تحديث : 2018/02/05 - 13 : 09 PM