سمو ولي العهد يتبادل التهاني مع رئيس مجلس الشورى بمناسبة ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين المنامة في 05 فبراير/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة الذكرى الخمسين (اليوبيل الذهبي) لتأسيس قوة دفاع البحرين، هذا نصها:

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أخلص التهاني وأطيب التمنيات لمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، وأود يا صاحب السمو بهذه المناسبة الوطنية أن أعرب لسموكم عن بالغ الاعتزاز بالمكانة المرموقة والمستوى الرفيع الذي بلغته قوة دفاع البحرين على كافة المستويات، التي هي سند مؤازر للحرس الوطني ولقوات الأمن العام.

حفظ الله سموكم ومتعكم بموفور الصحة والسعادة، وابقاكم ذخرا وسندا للبحرين وشعبها لمواصلة جهودكم الخيرة في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية إلى رئيس مجلس الشورى هذا نصها:

معالي السيد علي بن صالح الصالح المحتـــــرم رئيس مجلس الشورى..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

تلقيت ببالغ الشكر والتقديـــر برقيتكم الكريمة المهنئة لنا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين (اليوبيل الذهبي) الذي يصادف الخامس من فبراير على تأسيس قوة دفاع البحرين، وإنه ليسعدني أن أبادلكم التهاني والتبريكات وأن أعرب لكم عن خالص شكرنا لمشاعركم النبيلة سائــلاً الله تعالى أن يعيـد علينــا هذه المناسبة العزيزة ووطننا ينعم بمزيد من التطور والرخاء في ظل القيادة الحكيمـة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.

ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين.



ح ب/ع ع



بنا 1521 جمت 05/02/2018





عدد القراءات : 149 اخر تحديث : 2018/02/05 - 47 : 07 PM