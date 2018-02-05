خلال رئاسة سموه لجلسة مجلس الوزراء.. سمو رئيس الوزراء يشيد بجهود عاهل البلاد المفدى في بناء وتطوير قوة دفاع البحرين المنامة في 5 فبراير / بنا / رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:



بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور قوة دفاع البحرين التي أسسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى وبجهود جلالته في بنائها وتنميتها وتطويرها وتحديثها على المستويات كافة حتى وصلت قوة دفاع البحرين إلى مراتب التميّز تدريباً وتسليحاً واقتداراً وباتت سياجاً منيعاً للوطن وحام لمسيرته وحافظاً لمقدراته ومكتسباته في ظل قيادة جلالة العاهل المفدى، ورفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى كافة منتسبي قوة دفاع البحرين قائداً عاماً وضباطاً وأفراداً بهذه المناسبة الوطنية.

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى توفير كافة الضمانات التي تدعم سير العملية الانتخابية المرتقبة في غرفة تجارة وصناعة البحرين بكفاءة، موجهاً سموه إلى تهيئة الإمكانيات التقنية والفنية وبخاصة قاعدة البيانات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لخدمة الاستحقاق الديمقراطي في الوسط التجاري في أجواء من الشفافية.

إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى اتباع أقصى درجات الجودة والاستناد إلى أعلى المعايير العالمية عند إنشاء ورصف الشوارع الرئيسية والحيوية بشكل يحافظ على ديمومتها ويكفل راحة وسلامة مستخدمي هذه الطرق ، كما وجه سموه إلى مراعاة توقيت أعمال الصيانة في الشوارع لتخفيف حدة الازدحامات المرورية الواقعة عليها قدر الإمكان وتجنيب المواطنين آثار الارباكات المرورية المترتبة على أعمال الصيانة.

من جانب آخر فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة شئون الشباب والرياضة إلى صيانة واستكمال المرافق الرياضية التي يحتاجها الأهالي في جو وعسكر.

بعدها انتقل المجلس إلى بحث الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: بحث مجلس الوزراء تغليظ العقوبة على جريمة تصنيع وحيازة واستخدام العبوات القابلة للاشتعال والانفجار بقصد استعمالها لتعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، وذلك من خلال المذكرة التي رفعها معالي وزير الداخلية لتعديل المادة (277) مكرر من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث قرر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ثانياً: تابع مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لبعض المشاريع قيد التنفيذ في قطاعات الطرق والصرف الصحي والمباني والبالغ عددها 100 مشروع بقيمة تقديرية قدرها حوالي 164 مليون دينار ، كما استعرض المجلس ضمن ذات السياق المشاريع التي تم طرحها في مناقصات وترسيتها خلال العام 2017 والبالغ عددها 182 مشروع منها 78 مشروع تمت ترسية مناقصته بكلفة قدرها 31 مليون دينار و104 مشروع طرحت مناقصته بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 132 مليون دينار ، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني .

ثالثاً: وافق المجلس على مذكرة تفاهم بشأن تعاون الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة نفط البحرين بابكو مع مجلس الصحة والسلامة والبيئة البريطاني وذلك بهدف تأطير سبل التعاون بين الجانبين للاستفادة من الخبرات في مجال السلامة والصحة في أماكن العمل.

رابعاً: كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بدراسة تشكيل جهاز أمني منبثق من وزارة الداخلية يختص بحماية طائرات الناقلة الوطنية من الاختطاف والإرهاب وبما يحقق ما جاء في الاقتراح برغبة المرفوع لهذا الغرض من مجلس النواب.

خامساً: بحث مجلس الوزراء عدداً من الاقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب ووافق على ردود الحكومة عليها على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة ومنها ما يتعلق باستراتيجية الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر، وتحديد جهة تشرف على استيراد وتصدير المواد الكيميائية، ودور السفارات في علاج الحالات المرضية في الخارج، وتصنيع وعرض الحرف التقليدية البحرينية.



أ.أ/ع ع



بنا 1321 جمت 05/02/2018













عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/02/05 - 38 : 05 PM