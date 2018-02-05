الوزير ميرزا يتسلم نسخة من كتاب "تجربة في البحث القانوني" المنامة في 05 فبراير / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه الكاتبة كبرى محمد التي أهدت لسعادته نسخة من كتابها في البحث القانوني بعنوان: "استوصوا بالنساء خيرا"، والذي يستعرض عددا من المواضيع والقصص الاجتماعية والواقعية للنساء والتي تعكس أهم القضايا الإنسانية للمرأة والمجتمع.



وقد أشاد الوزير ميرزا بجهود الكاتبة كبرى محمد وإسهاماتها المتميزة بإصدار هذا الكتاب الرائع الذي سوف يثري الجانب الإنساني والاجتماعي لدى القارئ، متمنيًا لها المزيد من البذل والعطاء.

من جانبها تقدمة الكاتبة كبرى محمد بجزيل شكرها وتقديرها للوزير ميرزا على تشجيعه ودعمه المستمر للكاتبات والمؤلفين البحرينيين.



ل.ب/ع ع



بنا 1308 جمت 05/02/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/02/05 - 27 : 04 PM