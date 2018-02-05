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تعيين مدير للجهاز الاداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب
2018/02/05 - 24 : 04 PM
المنامة في 05 فبراير / بنا / صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب قرار رقم (1) لسنة 2018 بتعيين مدير للجهاز الاداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب.
ونص القرار في مادته الأولى على تعيين الشيخ خالد بن سلمان بن خالد آل خليفة مديراً للجهاز الاداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب فيما نصت مادته الثانية على ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

ع.ر/ع ع

بنا 1306 جمت 05/02/2018


عدد القراءات : 19         اخر تحديث : 2018/02/05 - 24 : 04 PM
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