وزير الصناعة والتجارة والسياحة يجتمع بوزير الطيران المدني والسياحة بجمهورية بنغلادش دكا في 5 فبراير /بنا/ على هامش انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة بجمهورية بنغلادش ، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بوزير الطيران المدني والسياحة بجمهورية بنغلادش سعادة السيد شاه جيهان كمال.

و تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية والسياحية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية بنغلاديش الصديقة ، وسبل تعزيز التعاون والمبادلات التجارية فيما بين البلدين الصديقين، إلى جانب تعظيم حجم الاستفادة من الخبرات والتجارب فيما بينهما في كافة المجالات الاقتصادية والسياحية ، مؤكداً الوزير الزياني على أهمية الزيارات المتبادلة واللقاءات بين كبار المسئولين في كلا البلدين إلى جانب أقطاب القطاع الخاص ، في الارتقاء بالعلاقات المشتركة لتحقيق طموحات قيادتي البلدين ، وبما يصب في صالح شعبي البلدين الصديقين.





أ.أ/خ.س



بنا 1200 جمت 05/02/2018





عدد القراءات : 99 اخر تحديث : 2018/02/05 - 34 : 03 PM