المضحكي: الإطار الوطني للمؤهلات يسهم في بناء تعليم متكامل ذي مسارات واضحة وشاملة المنامة في 05 فبراير / بنا / قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي إن الإطار الوطني للمؤهلات أحد أدوات التطوير والتحسين في المنظومة التعليمية في مملكة البحرين، حيث يدعم عملية بناء وتصميم المؤهلات بما يتناسب مع الاحتياجات التنموية والاقتصادية في المملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، التي أوصت بإدراج مؤسسة للتدريب المهني، وتسكين 3 مؤهلات أكاديمية تُطْرَحُ في مؤسسة للتعليم العالي على الإطار الوطني للمؤهلات.

وأوضحت المضحكي، أن إطار المؤهلات يعمل على رفع جودة التعليم والتدريب، وكفايته وتحسين مخرجات التعليم الأساسية والمواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وبناء تعليم متكامل ذي مسارات واضحة وشاملة.

وتأتي موافقة اللجنة الاستشارية على إدراج تلك المؤسسة، وتسكين المؤهلات الأكاديمية بعد استيفائهم للشروط والمعايير الخاصة بعمليات الإدراج والتسكين على الإطار الوطني للمؤهلات.

حضر الاجتماع الدوري للجنة، ممثلون عن "وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، ومجلس التعليم العالي، والجامعات، والمعاهد الحكومية والخاصة، وأرباب العمل".



ن.ف/ع ع



بنا 1159 جمت 05/02/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/02/05 - 36 : 06 PM