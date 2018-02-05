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سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس وزراء موريتانيا ‎
2018/02/05 - 40 : 02 PM

المنامة في 5 فبراير/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ، برقية شكر جوابية من معالي المهندس يحيى ولد حدمين رئيس الوزراء الموريتاني ، رداً على برقية سموه المهنئة له بمناسبة ذكرى استقلال الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.

أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء ، على مشاعره الطبية النبيلة ، متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولشعب البحرين المزيد من التقدم والازدهار.



ل.ب/خ.س

بنا 1131 جمت 05/02/2018


عدد القراءات : 106         اخر تحديث : 2018/02/05 - 40 : 02 PM
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