سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من ملك مملكة كمبوديا

المنامة في 5 فبراير/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله و رعاه ، برقية شكر جوابية من جلالة الملك نوردوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا، وذلك رداً على برقية سموه المهنئة له بمناسبة ذكرى استقلال مملكة كمبوديا.



أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على مشاعر سموه الطبية النبيلة ، متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولشعب البحرين المزيد من التقدم والازدهار.



ن.ف/خ.س



بنا 1130 جمت 05/02/2018





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/02/05 - 39 : 02 PM