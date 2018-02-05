محافظ العاصمة: تدريب 5 أفراد من شرطة المجتمع بكافة المديريات الأمنية لتفعيل الشراكة المجتمعية المنامة في 05 فبراير / بنا / قال معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان "معاً"، إن اللجنة وضعت خطة مستقبلية تهدف إلى تفعيل التعاون مع المديريات الأمنية في كافة محافظات مملكة البحرين لأجل تدريب 5 أفراد من شرطة المجتمع وذلك عن كل مديرية أمنية، وذلك سعياً لرفع مستوى التأثير الإيجابي وزيادة رقعة الاستفادة من البرنامج بما يصب ضمن الأهداف التي أوجد من أجلها، وفي مقدمتها تفعيل الشراكة المجتمعية والحفاظ على الأمن الاجتماعي، مشيداً في الوقت ذاته بجهود ودعم معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية للبرنامج منذ إطلاقه.

جاء ذلك خلال استضافة برنامج الرأي الذي يبث على قناة البحرين الفضائية لمعالي المحافظ، ومدير إدارة الوقاية من الجريمة مدير برنامج مكافحة العنف والإدمان "معاً" علي أميني، وذلك بمناسبة حلول الذكرى السابعة على تأسيس البرنامج، حيث نوه معالي محافظ العاصمة على أن برنامج "معاً" يعتبر تفعيلاً حقيقياً لمبدأ الشراكة المجتمعية، وتجسيداً لدور شرطة خدمة المجتمع، وإنجازاً تفخر به وزارة الداخلية، كتجربة أمنية اجتماعية رائدة ومتميزة في توعية المجتمع من مخاطر العنف والإدمان.



وبين معالي المحافظ أن البرنامج له دور إيجابي في زيادة مستوى الوعي العام تجاه الأفكار والأنماط والظواهر الخاطئة والسلبية في المجتمع من خلال ترسيخ التعاون والتلاحم والتكاتف مع قوى المجتمع، وذلك عبر تنظيم الفعاليات التوعوية بوصف الامن الاجتماعي هو بمثابة الحائط المنيع الذي يحمي مكتسبات المجتمع من أية عوامل قد تؤثر على استقراره وتقدمه، لدوره في توفير بيئة آمنة للعمل والبناء وبعثه الطمأنينة في النفوس.



عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/02/05 - 33 : 03 PM