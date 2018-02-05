محمد غسان شيخو يقدم نسخة من أوراق اعتماده كسفير المملكة المعين لدى جمهورية اندونيسيا جاكرتا في 5 فبراير / بنا / قدم سعادة الدكتور محمد غسان شيخو نسخة من أوراق اعتماده كسفير مملكة البحرين المعين لدى جمهورية اندونيسيا إلى سعادة السفير الدكتور اندري هادي المدير العام للمراسم والشؤون القنصلية بوزارة خارجية اندونيسيا.

وخلال اللقاء، نقل سعادة الدكتور محمد غسان شيخو تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا وتمنياتهم له وللشعب الإندونيسي الشقيق دوام التقدم والازدهار.

كما نقل تحيات معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية إلى معالي السيدة ريتنو مرسودي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا، مؤكداً سعادته حرص البحرين على زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، رحب سعادة الدكتور اندري هادي بسفير مملكة البحرين المعين لدى جمهورية اندونيسيا، مهنئاً سعادته بمناسبة تعيينه كأول سفير لمملكة البحرين في جاكرتا، معرباً عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يلبي المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1106 جمت 05/02/2018





عدد القراءات : 79 اخر تحديث : 2018/02/05 - 28 : 02 PM