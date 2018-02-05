إغلاق المزاد الإلكتروني للوحات السيارات ببيع 30 لوحة المنامة في 4 فبراير/ بنا/ أقفل مساء اليوم الأحد المزاد الإلكتروني على الأرقام المميزة للوحات السيارات الخاصة، من الفئة الجديدة الذي نظمته شركة مزاد بالتعاون مع العربية للمزادات، والذي شمل المزايدة على 30 رقمًا مميزًا.

وبلغ إجمالي دخل المزاد 80,230 دينار، وبلغ إجمالي عدد المزايدات 2,249 في حين بلغ إجمالي عدد المزايدين 91، وإجمالي عدد المتابعين 6,005.



وقالت الشركة "أن مجموع ما تم تحصيله من المزادات الإلكترونية والتي تم تنظيمها في فترات متقاربة بالإضافة إلى البيع المباشر للأرقام بأسعار ثابتة بلغ تقريبا 1,500,000 دينار من أكثر من 2,300 رقم"، كما تابع المزادات الالكترونية عبر تطبيق العربية للمزادات وموقعها الإلكتروني 50,000 متابع وسجلت المزادات الالكترونية أكثر من 36,000 مزايدة من أكثر من 1,200 مزايد.



وانطلاقًا من أهداف شركة مزاد بالتعاون مع العربية للمزادات في إتاحة الفرصة أمام الجميع في اقتناء المميز من أرقام لوحات السيارات الخاصة حيث تستمر الشركتان في طرح الأرقام المميزة بأسعار ثابتة حتى نفاد الأرقام المطروحة وذلك عبر الموقع الإلكتروني للعربية للمزاداتhttp://www.arabian.auction أو التطبيق الخاص على الهواتف الذكية Arabian Auction.





م.ا.ب/خ.أ



بنا 2109 جمت 04/02/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/02/05 - 15 : 12 AM