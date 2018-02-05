سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية سيريلانكا بذكرى استقلال بلاده المنامة في 04 فبراير/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سيريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية سيريلانكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.







م.ا.ب/خ.أ



بنا 1824 جمت 04/02/2018





عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2018/02/05 - 02 : 12 AM