سمو رئيس الوزراء يهنئ رئيس جمهورية سيريلانكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده المنامة في 04 فبراير/بنا/ بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سيريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية سيريلانكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.







كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد رانيل ويكريمسينغه رئيس وزراء جمهورية سيريلانكا الاشتراكية، ضمنها سموه أطيب تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1819 جمت 04/02/2018





عدد القراءات : 96 اخر تحديث : 2018/02/05 - 03 : 12 AM