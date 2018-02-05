سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمرضى التصلب المتعدد المنامة في 04 فبراير/بنا/ تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية شكر من رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمرضى التصلب المتعدد نهلة ابوالفتح، وذلك بمناسبة توجيهات سمو رئيس الوزراء بإنشاء مركز متخصص للتصلب اللويحي ضمن المدينة الطبية التي ستقام في شمال المحرق، هذا نصها:







صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

حفظه الله ورعاه

رئيس مجلس الوزراء الموقر



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع مرضى التصلب اللويحي المتعدد، أن نقدم لسموكم الكريم أسمى آيات الشكر والامتنان على توجيهاتكم بإنشاء مركز متخصص للتصلب اللويحي ضمن المدينة الطبية التي ستقام في شمال المحرق.



واننا نقدر عاليا تلك التوجيهات والتي تعتبر داعمة لجميع المرضى، وتشكل نبراسا نستضيء به في مسار نهضة البلاد وتوفير أفضل الخدمات الصحية.

وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير لمملكتنا الحبيبة.



نهلة ابوالفتح

رئيس مجلس ادارة الجمعية البحرينية لمرضى التصلب المتعدد



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1656 جمت 04/02/2018





عدد القراءات : 198 اخر تحديث : 2018/02/05 - 06 : 12 AM