عاهل البلاد المفدى يتلقى برقية تهنئة من رئيس المحكمة الدستورية المنامة في 04 فبراير/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة الدستورية، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين (اليوبيل الذهبي) لتأسيس قوة دفاع البحرين، هذا نصها:







حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى

القائد الأعلى حفظه الله ورعاه



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،



إنه ليشرفني يا صاحب الجلالة أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.



إن ما وصلت اليه قوة دفاع البحرين من جاهزية عالية، جاءت نتيجة الدعم والمساندة المتواصلة التي تحظى بها هذه القوة من لدن جلالتكم لتكون درعا واقيا لحماية الوطن ومنجزاته الحضارية المباركة في العهد الزاهر لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم.



وفي الختام ادعو الله يا صاحب الجلالة ان يحفظ جلالتكم وأن يسدد على طريق الخير خطاكم إنه سميع مجيب.

ودمتم يا صاحب الجلالة بحفظ الله سالمين موفقين،،



رئيس المحكمة الدستورية

خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1650 جمت 04/02/2018





عدد القراءات : 159 اخر تحديث : 2018/02/05 - 06 : 12 AM