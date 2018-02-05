سمو ولي العهد يتبادل التهنئة مع رئيس هيئة الاركان بمناسبة ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين المنامة في 4 فبراير/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان بمناسبة الذكرى الخمسين (اليوبيل الذهبي) لتأسيس قوة دفاع البحرين، هذا نصها:







سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يشرفني يا صاحب السمو الملكي أن أرفع الى مقامكم السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الخمسين عاما (اليوبيل الذهبي) على تأسيس قوة دفاع البحرين الباسلة.



معربين عن فخرنا بالإنجازات التي تحققت في قوة دفاع البحرين والعمل الاحترافي، مما ساهم في اعلاء شأنها على المستوى الدولي، كل ذلك ما جاء إلا بفضل الله تعالى ثم بفضل جهود سموكم وعملكم الدؤوب للحفاظ على هذه المنجزات، التي اظهرت قوة دفاع البحرين كقوة شامخة، وركن من أركان الوطن لخوض مسيرة التطور والنماء.



داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على سموكم وانتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة، وأن يديم على مملكتنا الغالية مزيد من الرخاء و التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.



ودمتم سيدي بعون الله سالمين غانمين،،،



الفريق الركن

رئيس هيئة الاركان

ذياب بن صقر النعيمي



وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية إلى سعادة الفريق الركن رئيس هيئة الأركان، هذا نصها:



سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي حفظه الله



رئيس هيئة الاركان



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



تلقيت ببالغ الشكر والتقدير برقيتكم الكريمة المهنئة لنا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين (اليوبيل الذهبي) الذي يصادف الخامس من فبراير على تأسيس قوة دفاع البحرين، ويطيب لنا ان نبادلكم أخلص التهاني والتبريكات سائلا الله تعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة العزيزة، ووطنا ينعم بمزيد من التطور والامن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.



ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين ،،

سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء





م.ا.ب/خ.أ



بنا 1648 جمت 04/02/2018





عدد القراءات : 173 اخر تحديث : 2018/02/04 - 08 : 08 PM