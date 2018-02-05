سموولي العهد يتبادل التهنئة مع وزير شئون الدفاع بمناسبة ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين المنامة في 4 فبراير/ بنا/ تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شئون الدفاع، بمناسبة الذكرى الخمسين (اليوبيل الذهبي) لتأسيس قوة دفاع البحرين، هذا نصها:







سيدي صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة..حفظكم الله ورعاكم

ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء

السلام عليكم رحمة الله وبركاته،،،



يشرفني يا صاحب السمو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين (اليوبيل الذهبي) الذي يصادف الخامس من فبراير على تأسيس قوة دفاع البحرين بأن ارفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة.



سيدي صاحب السمو الملكي،،

ان مستوى الجاهزية المشرف الذي وصلت اليه قوة دفاع البحرين بفضل الله سبحانه وتعالي، ثم الرعاية الكريمة من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وتوجيهات ودعم سموكم حفظكم الله.



سائلين المولى عز وجل أن يعيد على سموكم الكريم هذه المناسبة العزيزة، وانتم تنعون بنعمة الصحة والسعادة، في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.



الفريق الركن

وزير شئون الدفاع

يوسف بن احمد حسين الجلاهمة



وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية إلى سعادة الفريق الركن وزير شؤون الدفاع، هذا نصها:



سعاد الفريق الركن يوسف احمد الجلاهمة حفظه الله



وزير شئون الدفاع



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،



تلقيت ببالغ الشكر والتقدير برقيتكم الكريمة المهنئة لنا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين (اليوبيل الذهبي) الذي يصادف الخامس من فبراير على تأسيس قوة دفاع البحرين، ويطيب لنا ان ابادلكم اخلص التهاني و التبريكات سائلا الله تعالى ان يعيد علينا هذه المناسبة العزيزة، ووطنا ينعم بمزيد من التطور و الرخاء والامن و الاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.



ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين،،



سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء





م.ا.ب/خ.أ



بنا 1643 جمت 04/02/2018





عدد القراءات : 157 اخر تحديث : 2018/02/04 - 07 : 08 PM