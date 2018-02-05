سمو ولي العهد يتبادل التهنئة مع وزير الداخلية بمناسبة ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين المنامة في 4 فبراير /بنا/ تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، بمناسبة الذكرى الخمسين (اليوبيل الذهبي) لتأسيس قوة دفاع البحرين، هذا نصها:







صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه



ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



يطيب لي أن اتقدم لسموكم الكريم بخالص التهنئة وصادق التبريك بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين، تلك المناسبة العزيزة على ابناء الوطن الذين يفتخرون بهذه القوة التي تمثل العزة و المنعة والدرع الحصين و السياج المنيع الذي يذود عن حمى الوطن ويحمي استقراره ويصون وحدته وانجازاته، ومبعث الفخر بما توصلت إليه من مستوى احترافي متقدم.



وإنني اذ أبارك لسموكم هذه المناسبة الغالية، لأتمنى لكم ولكافة منسوبي قوة الدفاع التوفيق و السداد لأداء واجبهم في خدمة الوطن، في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد العلى حفظه الله ورعاه.



وتفضلوا سموكم بقبول فائق التحية وموفور الاحترام

والله يرعاكم

الفريق الركن

وزير الداخلية

راشد بن عبدالله آل خليفة



وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى معالي وزير الداخلية هذا نصها:

معالي الأخ العزيز الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة حفظه الله

وزير الداخلية



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،



تلقيت بوافر من الشكر والتقديـر برقيتكم الكريمة المهنئة لنــا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين (اليوبيل الذهبي) الذي يصادف الخامس من فبراير على تأسيس قوة دفاع البحرين ، وإنه ليسعدني أن أبادلكم التهنئة وجميع منتسبي وزارة الداخلية، وأن أعرب لكم عن خالص شكرنا لمشاعركم النبيلة وجهودكم في تطوير و تحديث وزارة الداخلية، سائلاً الله تعالى أن يعيـد علينــا هذه المناسبة العزيزة، ووطننا ينعم بمزيد من الأمن والاستقرار والتطور والرخاء في ظل القيادة الحكيمـة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.



ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين..

أخوكم

سلمان بـن حمد آل خليفة

ولي العهـد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء





م.ا.ب/خ.أ



بنا 1639 جمت 04/02/2018





عدد القراءات : 161 اخر تحديث : 2018/02/04 - 05 : 08 PM