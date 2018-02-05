سمو ولي العهد يتبادل التهنئة مع سمو رئيس الحرس الوطني بمناسبة ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين المنامة في 4 فبراير/بنا/ تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة من سمو الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين (اليوبيل الذهبي) لتأسيس قوة دفاع البحرين، هذا نصها:





صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة



ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



يطيب لي يا صاحب السمو أن أرفع إلى سموكم الكريم بأسمي وبأسم جميع منتسبي الحرس الوطني أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، داعياً المولى العلي القدير ان يعيد على سموكم هذه المناسبة العزيزة، وانت تنعمون بموفور الصحة والعافية وأن يمدكم بعونه وتوفيقه، لمواصلة الدعم المتواصل الذي تولونه سموكم الكريم لقوة دفاع البحرين، والذي ساهم في تطويرها وازدهارها حتى باتت تتمتع بمستوى متقدم من الجاهزية القتالية والكفاءة العسكرية العالية، لتبقى بإذن الله تعالى الدرع المنيع لوطننا الغالي للذود عن حياض الوطن وحماية مكتسباته الحضارية و التنموية، وذلك لتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار للوطن الغالي في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.



ودمتم يا صاحب السمو برعاية الله سالمين موفقين..



الفريق الركن

رئيس الحرس الوطني

محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة



وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية الى سمو الفريق الركن رئيس الحرس الوطني هذا نصها:

سمو العم العزيز الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حفظه الله

رئيـس الحرس الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..



تلقيت ببالغ الشكر والتقدير برقية سموكم العزيز المهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين (اليوبيل الذهبي) الذي يصادف الخامس من فبراير على تأسيس قوة دفاع البحرين، ويطيب لي أن أبادلكم وكافة منتسبي الحرس الوطني أخلص التهاني وأصدق التبريكات بهذه المناسبة العزيزة، مشيداً بجهودكم في تطوير ورفع مستوى كفاءة وفعالية الحرس الوطني، داعيا الله تعالى أن يبارك في جهودكم ويمدكم بعونه وتوفيقة لأداء واجبكم للدفاع عن مكتسبات وانجازات وطننا الغالي، وأن يعيد علينا هذه المناسبة المجيدة ووطننا ينعم بمزيد من التطور والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الاعلى حفظه الله ورعاه.



ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين..



سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد الأعلى

النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء





م.ا.ب/خ.أ



بنا 1633 جمت 04/02/2018





عدد القراءات : 145 اخر تحديث : 2018/02/04 - 04 : 08 PM