سوق البسطة يستقطب أكثر من 4000 زائر في أسبوعه الأول المنامة في 04 فبراير/ بنا/ شهد سوق البسطة الذي تنظمه وتستضيفه قرية (جرافيتي) بالتعاون مع تمكين، إقبالا جماهيريا من قبل المواطنين والمقيمين وزوار المملكة حيث بلغ عدد زوار الأسبوع الأول أكثر 4000 زائر، واشتمل على تقديم العروض الثقافية والشعبية والفنية، ومنتجات الأسر البحرينية.



وبهذه المناسبة صرح سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض "إن سوق البسطة يعتبر إحدى المنصات الرائدة التي تهتم برعاية ودعم المبتكرين والأسر المنتجة في إطار التراث الوطني، والذي من خلاله يتم الترويج للمشاريع الصغيرة لتصبح تجارة مستدامة"، مشيرا إلى أن "التراث البحريني الأصيل بما يحتويه من قيم وعادات وتقاليد، وهو نتاجا حضاريا لعملية التفاعل الحي بين مجتمعاتنا المحلية، وأن سوق " البسطة " يعد وسيلة للتعبير عن ثقافة مجتمعنا البحريني وأصالته ويجسد المظاهر الحياتية والمراحل التي مر بها".



وأكد "أن الرسالة التي يضطلع بها قطاع السياحة هي تعزيز مكانة البحرين كمركز سياحي مهم على مستوى المنطقة، مؤكداً استعداد هيئة البحرين للسياحة والمعارض تقديم كافة أنواع الدعم لإنجاح سوق البسطة بما يسهم في زيادة حجم السياحة في البحرين وبالتالي استقطاب الجمهور والسياح وأصاحب الأعمال بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع"، معربا الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض عن شكره وتقديره لقرية (جرافيتي) على حسن التنظيم والاستضافة وتوفير كافة متطلبات نجاح سوق البسطة، مضيفا "إن ما شاهدناه يؤكد مدى قدرة المؤسسات والشركات الخاصة في تنظيم مثل هذه الفعاليات الناجحة.



وقد تضمنت فعاليات سوق البسطة تقديم العديد من العروض الثقافية والشعبية والفنية التي تناولت التعريف بتاريخ وتراث البحرين الأصيل ومهن الأجداد والفنون الشعبية القديمة كفن (الليوة والجربة)، والعادات والتقاليد كمهنة (السقاي) وساعي البريد وزفة المعرس والألعاب الشعبية التي كان يمارسها الأطفال والبنات مثل (الدحروي)، و(الخشيشة)، و(السكينة).



كما برزت إبداعات الأسر المنتجة التي لقيت إقبالا ملحوظا من الزوار حيث تنوعت المنتجات بين عرض للملابس والمأكولات الشعبية، والأدوات المنزلية وأهم الصناعات التقليدية المشهورة في البحرين.



هذا وتستمر فعاليات سوق البسطة لغاية 31 مارس القادم، حيث يفتتح السوق أيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة 4 عصراً ولغاية 10 مساء.









ن.ف/خ.أ



بنا 1319 جمت 04/02/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/02/04 - 35 : 04 PM