سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من أمير الكويت المنامة في 04 فبراير/بنا/ تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة الذكرى الثانية عشر لتوليه مقاليد الحُكم..هذا نصها:



صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله

رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة..



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،،،

تلقينا بالتقدير برقية سموكم المتضمنة تهانيكم لنا بمناسبة الذكرى الثانية عشر لتولينا مقاليد الحكم.



معربين لكم عن خالص الشكر على ما عبّرتم عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء بهذه المناسبة، ومثمنين في الوقت ذاته ما ضمنتموها من إشادة بما حققته دولة الكويت، من نهضة تنموية بارزة، سائلين المولى تعالى أن يديم على سموكم موفور الصحة والعافية، ويحقق لمملكة البحرين وشعبها الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخينا جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة – ملك مملكة البحرين الشقيقة.



و تقبلوا سموكم خالص التقدير،،،



صباح الأحمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت





ن.ف/خ.أ



بنا 1310 جمت 04/02/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/02/04 - 13 : 04 PM