معالي وزير الداخلية يشهد حفـل تخريج دورة الصاعقة 32 ويؤكد أهمية مواصلة مسيرة التحديث والتطوير لمواجهة كافة التحديات الأمنية المنامة في 4 فبراير/بنا/ شهد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، صباح اليوم ، حفـل تخريج دورة الصاعقة الثانية والثلاثين.



وكان في استقبال معالي الوزير ، لدى وصوله ، سمو محافظ المحافظة الجنوبية ومعالي نائب وزير الداخلية وسعادة رئيس الأمن العام ومعالي وكيل وزارة الداخلية.

وفي مستهل الاحتفال ، أعرب معالي الوزير عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر ، وصاحب السمو الملكي الأمي ر سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، على الدعم والمساندة التي تلقاها وزارة الداخلية ، بما يزيد من كفاءة الأداء الشرطي ، مشددا معاليه على أهمية العمل على مواصلة مسيرة التحديث والتطوير لمواجهة كافة التحديات الأمنية والتعامل مع مختلف المستجدات بجاهزية عالية وانضباطية ودقة في الأداء.

وقد ألقى قائد قوة الأمن الخاصة ، كلمة أشاد فيها بالتوجيهات والدعم المستمر الذي تلقاه القوة من معالي وزير الداخلية بما يزيد من كفاءتها ، منوها إلى أن العملية التدريبية ، مستمرة ومتجددة وتعتمد على الإعداد والرغبة الأكيدة في الإنجاز ، وصولا إلى أعلى مستوى من الجاهزية والتدريب الاحترافي.

بعد ذلك ، قدّم خريجو الدورة ، عدداً من المهارات العملية التي أظهرت كفاءتهم العالية ، مجسدّين مستوى التدريب الذي تلقوه وما وصلوا إليه من جاهزية عالية لأداء الواجبات.

وقد هنأ معالي الوزير ، الخريجين على اجتياز هذه الدورة ، ثم قام معاليه بتكريم الأوائل منهم ، مشيدا بالنتائج الطيبة التي حققها الخريجون بما ينعكس على أدائهم في تعزيز الأمن ، متمنياً لهم التوفيق والسداد لخدمة الوطن.





ع.ر/خ.س



بنا 1236 جمت 04/02/2018













عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/02/04 - 15 : 04 PM