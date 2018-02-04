ميرزا يستقبل السفير البريطاني ويؤكد اهمية التعاون في مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المنامة في 4 فبراير/بنا/ استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى مملكة البحرين.



وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير مشيداً بما يربط البلدين الصديقين من علاقات وطيدة متميزة يعززها التعاون المشترك في شتى المجالات وبالأخص في مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

واستعرض الدكتور ميرزا سبل تعزيز التعاون في المجالات المشتركة بين البلدين الصديقين وقام باطلاع السفير على المشاريع القائمة والمستقبلية التي تنفذها هيئة الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة، مثل مشروع تطوير المرحلة الثانية من محطة الدور للكهرباء والمياه وكذلك مشروع انشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات، حيث ابدى السفير رغبة الشركات البريطانية المتخصصة في هذه المجالات للمشاركة والمساهمة في تلك المشاريع حسب الفرص المتاحة.

وفي ختام اللقاء أعرب السفير البريطاني عن شكره وتقديره للوزير ميرزا وجميع المسئولين على الترحيب والحفاوة وحسن الاستقبال وأكد استعداد المملكة المتحدة دائماً لتعزيز التعاون القائم وبما يخدم مصالح وتطلعات البلدين.







ل.ب/خ.س



بنا 1203 جمت 04/02/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/02/04 - 25 : 03 PM