مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام يستقبل الكاتب كريم بوعركي المنامة في 4 فبراير/بنا/ استقبل سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام بمكتبه في قصر القضيبية اليوم، الكاتب الصحفي كريم خليفة بوعركي ، الذي أهداه نسخة من كتابيه بعنوان (لو تعلمون) و ( التحديات والمستقبل - جواد حبيب جواد جاسم الخياط ) .



وقد أعرب السيد الحمر عن شكره للكاتب بوعركي على هذا الاهداء القيم ، مشيدا بمثل هذه الاصدارات التي تبرز الجانب الاجتماعي وبالجهود الطيبة التي بذلها الكاتب في اعداد الكتابين واللذين يضيفان للمحتوى الثقافي بشكل عام ليستفيد منهما المهتمون بهذا الجانب.

كما نوه بدور الكتاب والباحثين البحرينيين وجهودهم الطيبة في تعزيز المكانة الثقافية بما يطرحونه من إصدارات وكتب قيمة متنوعة ، متمنيًّا للكاتب دوام التوفيق والسداد.

وقد اعرب الكاتب بوعركي عن خالص شكره وتقديره للمستشار نبيل الحمر على دعمه وتشجيعه للكتاب والباحثين البحرينيين والتي تعد دافعا للمزيد من الاصدارات والبحوث القيمة والتي تصب في تطور وتقدم هذا الوطن العزيز.







ع.ر/خ.س



بنا 1201 جمت 04/02/2018





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/02/04 - 21 : 03 PM