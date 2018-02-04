الوزير النعيمي يستقبل وفد جامعة سالفورد البريطانية المنامة في 4 فبراير/ بنا / استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى وفد جامعة سالفورد البريطانية، المؤلف من البروفسورة هيلين مارشال نائب المستشار، والبروفسور كيث شارب نائب رئيس الجامعة البريطانية في البحرين، والسيدة جولي تشارج مديرة المالية بالجامعة، والدكتورة جولي كروس المديرة الإقليمية للحسابات، والآنسة إيما كينغ مديرة المشروع.



وقد اطلع الوزير على الخطوات التي اتخذتها الجامعة للبدء في طرح برامجها الأكاديمية في مملكة البحرين خلال العام الدراسي القادم وخطتها التشغيلية، مؤكداً أن مجلس التعليم العالي يولي اهتماماً كبيراً باستقطاب وتشجيع الجامعات الخارجية العريقة لفتح فروع لها في مملكة البحرين، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة على صعيد التعليم العالي.



ومن جانبهم وجه وفد جامعة سالفورد البريطانية الشكر والتقدير لما وجدوه من تعاون من مجلس التعليم العالي، معبرين عن تطلعهم للبدء في فتح المجال أمام الطلبة للانضمام إلى الجامعة خلال العام الدراسي القادم، ومشيدين في نفس الوقت بالإجراءات والقوانين والأنظمة التي يطبقها المجلس، والتي تدعو إلى الثقة وتشجيع الجامعات على مباشرة عملها في مملكة البحرين.



حضر اللقاء الدكتور عبدالغني الشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي، والدكتورة منى البلوشي الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية، والأستاذة كفاية العنزور مديرة إدارة المنظمات واللجان.





ن.ف/خ.س



بنا 1145 جمت 04/02/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/02/04 - 50 : 02 PM