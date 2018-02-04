الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمجمع 745 في سند المنامة في 4 فبراير/ بنا / اعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الانتهاء من إنشاء مشروع شبكة الصرف الصحي في منطقة سند مجمع 754حيث تم توصيل 90 منزلاً بخدمة الصرف الصحي.



وقالت الوكيل المساعد للصرف الصحي بالوزارة المهندسة أسماء جاسم مراد أن المشروع يندرج في إطار الخطة الشاملة التي تقوم بها الوزارة لتطوير خدمات الصرف الصحي في محافظة العاصمة، سعياً منها لتوفير خدمات البنية التحتية ضمن الاولويات الوطنية في تلك المنطقة.



وأضافت أن المشروع أشتمل على إنشاء 827 مترا من الخطوط الرئيسية، و566 مترا من الخطوط الفرعية، وبناء 100 غرفة تفتيش للخطوط الرئيسية والخطوط الفرعية، و90 توصيلة للمنازل والاراضي لخدمة سكان سند مجمع 745.



يذكر أن المناقصة أرسيت على شركة تايلوس للحفريات بتكلفة مائتين وثلاث وثلاثين الفاً ومائتين وواحد وخمسين ديناراً (233,251.180) دينار.



من جانبه أشاد نائب رئيس امانة العاصمة السيد مازن العمران بجهود وزارة الأشغال في النهوض بالبنية التحتية وقطاع الصرف الصحي في المملكة، وقال:" نشكر سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على هذا المشروع الذي يخدم شريحة كبيرة من أهالي منطقة سند مجمع 745، ولا يخفى على أحد أهمية مشاريع الصرف الصحي كونها تتعلق بصحة المواطنين والبيئة خصوصاً في محافظة العاصمة التي تعتبر واجهة البلد، ونشكر الوزارة على هذا المشروع لذي حقق الراحة والرضا للمواطنين".







ل.ب/خ.س



بنا 1128 جمت 04/02/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/02/04 - 30 : 02 PM