الوزير النعيمي يكرم المشاركات من ثانوية جدحفص للبنات في اختراع الحذاء الذكي للمكفوفين المنامة في 4 فبراير/ بنا / كرم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم المشاركات من مدرسة جدحفص الثانوية للبنات في اختراع الحذاء الذكي للمكفوفين، بمناسبة فوزهن بالميدالية الفضية في المعرض الدولي العاشر للاختراعات في الشرق الأوسط الذي أقيم في دولة الكويت الشقيقة، وحصولهن على ميدالية الشرف الذهبية من جمعية البرتغال للمخترعين.



وقامت الطالبات بتصميم الاختراع بإشراف الأستاذة زينب حمادي معلمة الكيمياء بالمدرسة ومتابعة مديرة المدرسة الأستاذة سهى حمادة، والذي يقوم على جهاز حساس يتم تثبيته في مقدمة الحذاء ويصدر صوتاً عندما يقترب من ملامسة الأشياء ، مما يساعد المكفوفين على المشي لوحدهم.



وبهذه المناسبة أشاد الوزير بالجهود المبذولة لتصميم هذا الاختراع المميز، والذي سبق له الفوز بالمركز الأول في مسابقة (Invention) التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، مما أهله للمشاركة في المعرض الدولي للاختراعات الذي يعتبر من المعارض الدولية المهمة، موجهاً شكره لوزارة الشباب والرياضة على جهودها الطيبة في هذا المجال، ومشيداً بالعمل المتواصل والمتقن الذي بذله القائمون على هذا المشروع.



الجدير بالذكر أن المعرض الدولي العاشر للاختراعات في الشرق الأوسط الذي أقيم في دولة الكويت الشقيقة يعتبر ثاني أكبر معرض للاختراعات على مستوى العالم، الذي نظمه النادي العلمي بالكويت ، وشارك فيه 130مخترعاً مثلوا 39 دولة حول العالم وقدموا 150 اختراعاً متنوعاً.

حضر اللقاء عدد من المسئولين بالوزارة.





ل.ب/خ.س



بنا 1120 جمت 04/02/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/02/04 - 26 : 02 PM