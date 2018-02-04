عقب تقديم أوراق اعتماده.. معالي السفير عبدالله بن راشد آل خليفة يلتقي رئيس مجلس الشيوخ والعموم الكندي في اوتاوا

أوتاوا في 03 فبراير/ بنا / التقى معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، بمعالي السيد جورج فيوري رئيس مجلس الشيوخ الكندي، وذلك عقب تقديم أوراق اعتماده كسفير مملكة البحرين غير المقيم لدى كندا.



وخلال اللقاء أكد معالي السفير على التزام مملكة البحرين بما حققته من إصلاحات وتنمية مستدامة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتنفيذاً لرؤية مملكة البحرين 2030



ومن جانبه رحب معالي رئيس مجلس الشيوخ الكندي بسعادة السفير، مشيدًا بالشفافية التي تتعامل بها حكومة مملكة البحرين، حيث شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال مكافحة الإرهاب.



كما استقبل معالي السيد جيف ريغان رئيس مجلس العموم الكندي معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، مشيدًا معاليه بالنمو الاقتصادي الذي تحققه مملكة البحرين، معربًا عن شكره لمملكة البحرين على استضافتها للقوات الكندية المشاركة في قوة المهام المشتركة 150.



ومن ناحيته أكد سفير مملكة البحرين غير المقيم لدى كندا على أهمية التعاون مع السلطات التشريعية في كندا للعمل على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، معبرا عن تقديره لمساهمة القوات الكندية في الحفاظ على الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، ومؤكداً على الأهمية التي توليها حكومة مملكة البحرين في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما عقد سفير مملكة البحرين غير المقيم لدى كندا والوفد المرافق له، والذي تضمن الملحق العسكري العميد الركن طارق غالي، والملحق الثقافي المستشار مبارك بطي، والملحق الأمني النقيب حمد المير، والسيد طلال إبراهيم العبسي السكرتير الثاني بالسفارة، عدداً من الاجتماعات مع عددٍ من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الكندية ووزارة الدفاع القومي من بينهم مساعد نائب وزير الخارجية السيدة ستيفاني بيك ومساعد نائب وزير الدفاع السيد بيتر هامرشميت ومسؤولين في وزارة التجارة الدولية والمكتب الكندي للتعليم الدولي، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها زيادة التبادل التجاري وتكثيف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن الإقليمي.



وفي سياق متصل، حضر سفير مملكة البحرين اجتماع مجلس سفراء جامعة الدول العربية برئاسة عميد السلك الدبلوماسي سعادة السفير نايف السديري سفير المملكة العربية السعودية لدى كندا في العاصمة الكندية أوتاوا.



وقد هنأ مجلس السفراء معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، وذلك بمناسبة تقديم أوراق اعتماده كسفير مملكة البحرين غير المقيم لدى كندا، حيث أكد معاليه على أهمية التنسيق المستمر مع مجلس السفراء لمواصلة العمل العربي المشترك، مثنياً على الجهود التي يقوم بها المجلس لتقديم الصورة الحقيقية المشرفة للإنسان والحضارة العربية.



كما حضر معاليه الاحتفالية التي أقامتها سفارة المملكة العربية السعودية بمناسبة يوم اللغة العربية الدولي المعتمد من اليونيسكو في جامعة أوتاوا.



وانطلاقاً من الأهمية التي توليها حكومة مملكة البحرين لتطوير القطاع التعليمي، وإدراكها للدور الكبير الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم في تنمية الكوادر البشرية وخلق جيل قادر على المنافسة، التقى معالي السفير رئيسي جامعتي أوتاوا وكارلتون، حيث تم بحث تعزيز التعاون في المجال التعليمي بين مملكة البحرين وكندا، والاستفادة من الخبرات الكندية المتميزة في هذا القطاع.



وقد ألقى سفير مملكة البحرين غير المقيم لدى كندا محاضرة في جامعة أوتاوا، تناولت تاريخ مملكة البحرين والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وما تحقق من إصلاحات وإنجازات وتنمية مستدامة وشاملة في العهد الزاهر لجلالته.



وفي ختام الزيارة الرسمية، أقام معالي سفير المملكة العربية السعودية لدى كندا مأدبة عشاء على شرف معالي السفير، حضرها عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الكندية والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في كندا.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 2124 جمت 03/02/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/02/04 - 49 : 12 AM