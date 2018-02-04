معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة يقدم أوراق اعتماده كسفير لمملكة البحرين غير المقيم لدى كندا

أوتاوا في 03 فبراير/بنا/ قدم معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة أوراق اعتماده كسفير مملكة البحرين غير المقيم لدى كندا إلى فخامة السيدة جولي باييت الحاكم العام الكندي.



ونقل معاليه تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى فخامة الحاكم العام الكندي، منوهًا بحرص جلالة الملك المفدى على توطيد أواصر الصداقة المتميزة بين مملكة البحرين وكندا، وتنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة بما فيه الخير لشعبيّ البلدين الصديقين.



وقد أعرب معالي السفير عن شكره للحاكم العام الكندي على مشاركة القوات الكندية في الحفاظ على الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط من خلال مساهمتها في قوة المهام المشتركة 150 (CTF-150) منذ العام 2004م، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في مجال التبادل التجاري وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والاستفادة من الخبرات الكندية المتميزة في مجالات التعليم والرعاية الصحية.





م.ا.ب/خ.أ



بنا 2112 جمت 03/02/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/02/04 - 46 : 12 AM