رئيس المجلس الأعلى للصحة يجيب على أسئلة الجمهور بشأن الضمان الصحي غداً على منصة "انستغرام مباشر"

المنامة في 3 فبراير / بنا / أعلن المجلس الأعلى للصحة عن تنظيم لقاء الكتروني مباشر لمعالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة مع الجمهور، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر غدا الأحد.



وأوضحت الأمانة العامة للمجلس أنه في الآونة الأخيرة شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً ملحوظاً بشأن برنامج الضمان الصحي المقترح وتفاوتت الآراء والتعليقات بشأنه، وانتشرت بعض المعلومات جانبتها الدقة والتي يجب توضيحها.



وفي خطوة تفاعلية سبّاقة، تأتي هذه المقابلة ضمن حرص المجلس الأعلى للصحة للتفاعل المباشر مع تعليقات الجمهور عبر "إنستا لايف" schbahrain، إلى جانب #الضمان_الصحي عبر "تويتر" المثارة بالتزامن مع البث المباشر للحوار.



ويستمر الحوار لمدة ساعة من الرابعة وحتى الخامسة عصراً ويدير الحوار الإعلامي سامي هجرس.



الجدير بالذكر أنّ برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي) الذي يشرف عليه المجلس الأعلى للصحة يمثل خياراً استراتيجياً لتطوير جذري للنظام الصحي في مملكة البحرين.



ويهدف برنامج (صحتي) إلى بناء نظام صحي متميز يرتكز على نظام الجودة والاختيار والاستدامة في تقديم الخدمات الصحية.







م.ا.ب/م.ح.



بنا 1654 جمت 03/02/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/02/03 - 10 : 08 PM