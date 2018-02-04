في مقابلة مع "الأمن " الإذاعي ... على أميني : "معا" لمكافحة العنف والإدمان مطبق حاليا على 90 ألف طالب في 104 مدارس وينفذه 94 فردا من شرطة خدمة المجتمع المنامة في 3 فبراير/ بنا / أكد السيد علي أحمد أميني مدير إدارة الوقاية من الجريمة ومدير برنامج "معا" لمكافحة العنف والإدمان أن البرنامج ، مطبق حاليا على 90 ألف طالب في 104 مدارس ، من خلال 94 فردا من شرطة خدمة المجتمع ، يتواجدون في المدارس قبل بداية العمل الرسمي وحتى بعد انتهائه ، ولدى الفرد منهم 14 حصة أسبوعيا ، موضحا أن الطلبة وبمرور الوقت يرون في الشرطي صديقا ، يتعلمون منه.



وأضاف في مقابلة مع برنامج "الأمن " الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين أن البرنامج يهدف إلى توعية الأجيال القادمة بالمخاطر المحيطة بهم ومعرفة مواجهة التحديات والسلوكيات الخاطئة التي قد يتعرضون لها.



في سياق متصل ، أشار إلى أنه تم خلال العام 2015 التوقيع على إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة العنف والإدمان في الشرق الأوسط ودول آسيا ، المعتمد من قبل المنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان ، منوها إلى أن تدريب أفراد شرطة خدمة المجتمع ، أصبح الآن أسهل عبر تلقيهم التدريب اللازم في المركز الذي وفر الوقت والجهد والتكلفة ، بالإضافة إلى تقديم دورات احترافية للمدربين ، وكذلك دورات الأمن والسلامة ، ودورات احترافية لرجال الأمن عن الوقاية من الجريمة ، ومن خلال هذا المركز تم تدريب حراس الأمن المتواجدين في المدارس .



عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/02/03 - 39 : 06 PM