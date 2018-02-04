برعاية ملكية سامية.. قوة دفاع البحرين ستنفذ بعد غد التمرين التعبوي المشترك بالذخيرة الحية (قوة العزم)‎

المنامة في 3 فبراير/ بنا / برعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وبمناسبة احتفال قوة دفاع البحرين بالذكرى الخمسين لتأسيسها، ستنفذ قوة الدفاع التمرين التعبوي المشترك بالذخيرة الحية (قوة العزم) وذلك يوم الأثنين 5 فبراير 2018م.



ويشارك في التمرين عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين وقوات شقيقة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.







م.ا.ب/م.ح.



بنا 1516 جمت 03/02/2018





عدد القراءات : 144 اخر تحديث : 2018/02/03 - 19 : 06 PM