تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء.. بتلكو تعلن عن تدشين خدمة الانترنت المجاني في المرافق العامة والسياحية بالمملكة

المنامة في 03 فبراير/ بنا / تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، أعلنت شركة بتلكو، المزود الرائد لحلول الاتصالات الرقمية في البحرين، عن تدشين مشروع توفير خدمة الانترنت المجاني (WiFi) في المرافق السياحية والعامة كالمتنزهات، والحدائق، ومضامير المشي، والسواحل، ضمن مختلف محافظات مملكة البحرين وذلك بالشراكة مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وستتوفر الخدمة للجميع دون إستثناء حيث سيتم توصيل عملاء بتلكو بالخدمة بشكل تلقائي من خلال هواتفهم النقالة فور دخولهم لأي منطقة تحت نطاق التغطية، بينما سيتوجب على الآخرين الدخول الى صفحة إلكترونية خاصة ليتمكنوا من استخدام الإنترنت المجاني.

وبهذه المناسبة، ثمن الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتوفير خدمه الانترنت في الأماكن العامة والحدائق البلدية، مؤكداً ان التزام بتلكو بتوفير حلول المدينة الذكية سيساهم في الحفاظ على موقع البحرين الريادي في السوق العالمية، مشيرا الى أن هذه المبادرة تعيد تأكيد موائمة أهداف الشركة مع أهداف المملكة ورؤية البحرين المستقبلية 2030.

ومن جانبه، اشاد السيد محمد بوبشيت الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو بالتوجيهات الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على توفير هذه الخدمات في الاسواق والحدائق والمنتزهات، موضحاً ان الشركة تعمل بصورة فورية على وضع توجيهات سموه موضع التنفيذ وذلك بالتعاون مع وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والتي تعزز من مكانة مملكة البحرين كمركز إتصالات إقليمي رائد، مما يساهم في استقطاب مختلف الإستثمارات التجارية وجذب المزيد من السياح والزوار للمملكة.

ويجدر بالذكر أن العديد من مواقع التغطية أصبحت جاهزة للعمل، من ضمنها حلبة البحرين الدولية، مجمع السيف – ضاحية السيف والمحرق ومدينة عيسى، بالإضافة الى مجمعات تجارية أخرى. بينما سيتم تدشين الخدمة المذكورة في كلٍ من منتزه الأمير خليفة، وممشى عالي، وممشى الاستقلال، ومنتزه عذاري، وممشى ساحل توبلي، وحديقة الأندلس، وحديقة السلمانية خلال العام الحالي.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1354 جمت 03/02/2018





عدد القراءات : 119 اخر تحديث : 2018/02/03 - 02 : 05 PM