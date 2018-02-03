"الاسكان" تعلن بدء استقبال طلبات صيانة الوحدات عبر ارقام هواتف جديدة المنامة في 3 فبراير /بنا/ كشفت وزارة الاسكان عن قيامها بتطوير خدمات الصيانة للوحدات الاسكانية بداية الشهر الجاري وذلك بنقل كافة قنوات التواصل مع المنتفعين الى مركز الاتصال لشركة صلة الخليج على رقم الاتصال 80008001 وذلك لتلقي طلبات صيانة الوحدات الاسكانية بأنواعها الثلاث "البيوت وشقق التمليك وشقق الايجار" ومتابعتها حتى تلبيتها وفقا لدليل الصيانة المعتمد.

وقالت الوزارة بان هذه الخطوة تأتي مكملة لاتفاق سابق في التواصل مع ادارة الخدمات الاسكانية وتحديد مواعيد تسليم مفاتيح الوحدات الاسكانية وتلقي طلبات الصيانة للوحدات الاسكانية الجديدة فقط، بينما يقضي الاتفاق الجديد لاستلام متابعة بلاغات الصيانة لكل الوحدات الاسكانية المستحقة لخدمة الصيانة حتى الانتهاء منها والتأكد من المنتفعين باستلام الخدمة وقياس مدى جودة الخدمة المقدمة.



وقالت الوزارة بأن المنتفع سيستلم رسالة نصية بمجرد قبول طلب الصيانة مع رقم الطلب ومسج اخر بعد اتمام خدمة الصيانة، وذلك لتمكين المنتفع من متابعة طلبه، كما سيوفر مركز الاتصال خدمة ممتازة تتعلق بمتابعة الطلب مع القسم المعني والمقاول حتى تلبية الطلب.

واكدت بأن نقل مهمة التواصل مع المنتفعين الى مركز اتصال متطور يعكس جدية واصرار وزارة الاسكان في رفع مستويات الجودة في كافة خدماتها المقدمة للمواطنين والحرص على نيل رضا العميل في كافة عملياتها.



ودعت الوزارة المنتفعين بالخدمات الاسكانية المعنيين بخدمات الصيانة استخدام رقم الاتصال الجديد (80008001) بدلا من ارقام الاتصال بمكاتب الصيانة الثلاث في مدينة عيسى ومدينة حمد وعراد والاستفادة من المميزات التي يوفرها مركز الاتصال لحين تقديم هذه الخدمة على اعلى مستويات الجودة.







خ ب ف/و.ش



بنا 0837 جمت 03/02/2018





عدد القراءات : 116 اخر تحديث : 2018/02/03 - 44 : 11 AM