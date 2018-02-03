مطالعات الصحف في البحرين

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2018/02/03 - 20 : 09 AM
المنامة في 03 فبراير/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة في البحرين صباح اليوم السبت بأهم الاخبار، والموضوعات على الصعيد المحلي وعلى الساحتين العربية والدولية.
/سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من نائب رئيس الوزراء الكويتي.
/الحكومة تسحب مشروع قانون الصرف الصحي من «النواب».
/مجلس النواب يبحث استحداث خدمات إسكانية جديدة.
/«حقوق الإنسان النيابية» تناقش تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.
/فنية الشمالي تفتح ملف برك السباحة واشتراطات الترخيص,
/«جودة التعليم والتدريب» تشارك في معرض البحرين للمدارس.
/سـفـير الـمـملـكة لـدى الـيــابـان يقدم نسخة من أوراق اعتماده.
/مركز محمد بن خليفة للقلب يحتل موقعا متميزا على خريطة المراكز المتخصصة عالميا.
/مراد: الانتهاء من إنشاء شبكة الصرف الصحي في الزنج.
/وزارة شؤون الإعلام: نسبة البحرنة في وكالة الأنباء 95%.
/جامعة الخليج تطلق المؤتمر الدولي التدريبي للطائرات بدون طيار.
/موجة ثانية من الانتفاضة الشعبية في إيران.
/السجن 43 سنة للبريطاني مهاجم المصلين بشاحنة قرب مسجد بلندن.
/أمريكا تفرض عقوبات على 6 أشخاص و7 كيانات على صلة بمليشيا «حزب الله».
/قرقاش يشيد بمعالجة التحالف العربي لأزمة عدن.. ويؤكد: «الأولوية لهزيمة الحوثي».
/مؤتمر بالبرلمان الأوروبي يفضح تمويل قطر للمنظمات الإرهابية.
/غضب كردي بعد نشر فيديو تمثيل بجثة مقاتلة قضت في معارك عفرين.
/رئيس كوسوفو يتطلع إلى «اتفاق تاريخي» مع صربيا في 2018.
/أكثر من 100 ألف سعودية يتقدمن بطلبات لشغل وظيفة عسكرية.
/عباس يلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في 20 الجاري.
/أحمد خاتمي يصف المنتفضين في إيران بالبُغاة ويطالب بإعدامهم.
/نشر مذكــرة تنتقـــد الـ«اف بي آي» بعــد رفــع تــرامب السرية عنها.. والديمقراطيون يحذرونه من إقالة مولر.
/توتــر في جــزر المالديـف.. ونشيـد يعلـن من المنفى أنه سيترشـح للرئاسة.
و.ش
بنا 0512 جمت 03/02/2018
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اخر تحديث : 2018/02/03 - 20 : 09 AM