مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 03 فبراير/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة في البحرين صباح اليوم السبت بأهم الاخبار، والموضوعات على الصعيد المحلي وعلى الساحتين العربية والدولية.

/سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من نائب رئيس الوزراء الكويتي.

/الحكومة تسحب مشروع قانون الصرف الصحي من «النواب».

/مجلس النواب يبحث استحداث خدمات إسكانية جديدة.

/«حقوق الإنسان النيابية» تناقش تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

/فنية الشمالي تفتح ملف برك السباحة واشتراطات الترخيص,

/«جودة التعليم والتدريب» تشارك في معرض البحرين للمدارس.

/سـفـير الـمـملـكة لـدى الـيــابـان يقدم نسخة من أوراق اعتماده.

/مركز محمد بن خليفة للقلب يحتل موقعا متميزا على خريطة المراكز المتخصصة عالميا.

/مراد: الانتهاء من إنشاء شبكة الصرف الصحي في الزنج.

/وزارة شؤون الإعلام: نسبة البحرنة في وكالة الأنباء 95%.

/جامعة الخليج تطلق المؤتمر الدولي التدريبي للطائرات بدون طيار.

/موجة ثانية من الانتفاضة الشعبية في إيران.

/السجن 43 سنة للبريطاني مهاجم المصلين بشاحنة قرب مسجد بلندن.

/أمريكا تفرض عقوبات على 6 أشخاص و7 كيانات على صلة بمليشيا «حزب الله».

/قرقاش يشيد بمعالجة التحالف العربي لأزمة عدن.. ويؤكد: «الأولوية لهزيمة الحوثي».

/مؤتمر بالبرلمان الأوروبي يفضح تمويل قطر للمنظمات الإرهابية.

/غضب كردي بعد نشر فيديو تمثيل بجثة مقاتلة قضت في معارك عفرين.

/رئيس كوسوفو يتطلع إلى «اتفاق تاريخي» مع صربيا في 2018.

/أكثر من 100 ألف سعودية يتقدمن بطلبات لشغل وظيفة عسكرية.

/عباس يلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في 20 الجاري.

/أحمد خاتمي يصف المنتفضين في إيران بالبُغاة ويطالب بإعدامهم.

/نشر مذكــرة تنتقـــد الـ«اف بي آي» بعــد رفــع تــرامب السرية عنها.. والديمقراطيون يحذرونه من إقالة مولر.

/توتــر في جــزر المالديـف.. ونشيـد يعلـن من المنفى أنه سيترشـح للرئاسة.





و.ش



بنا 0512 جمت 03/02/2018





عدد القراءات : 138 اخر تحديث : 2018/02/03 - 20 : 09 AM